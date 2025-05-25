Эксперт рассказала, что делать при нехватке стажа для пенсии

«Если будущему пенсионеру не хватает совсем немного стажа, один-два года, то есть два варианта — докупить его или просто доработать время, достаточное для оформления пенсии. В любом случае можно просчитать, какой вариант предпочтительнее и принять решение», — рассказала Иванова-Швец.