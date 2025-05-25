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Эксперт рассказала, что делать при нехватке стажа для пенсии

Доцент Иванова-Швец: недостающий стаж для страховой пенсии можно купить.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. При нехватке стажа для назначения страховой пенсии по старости россияне могут его купить либо заработать, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Для покупки стажа необходимо обратиться в Социальный фонд РФ. В 2025 году год стажа будет стоить 59 241,6 рубля.

При этом есть определенные условия: всего можно докупить не больше 7,5 лет стажа.

«Если будущему пенсионеру не хватает совсем немного стажа, один-два года, то есть два варианта — докупить его или просто доработать время, достаточное для оформления пенсии. В любом случае можно просчитать, какой вариант предпочтительнее и принять решение», — рассказала Иванова-Швец.