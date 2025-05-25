В Госдуме объяснили, почему нужно удалять неиспользуемые приложения

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Регулярное удаление неиспользуемых приложений с устройства может защитить пользователя от кражи данных, так как большое количество приложений — это потенциальные точки входа для фишинга и мошенничества, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
«Регулярное удаление неиспользуемых приложений с устройства — это одна из базовых, но часто игнорируемых практик цифровой безопасности. Каждое установленное приложение потенциально открывает дополнительные “ворота” для злоумышленников, особенно если оно давно не обновлялось или разработчик прекратил его поддержку», — сказал он РИА Новости.
По словам депутата, даже если программа кажется безвредной, она может содержать уязвимости, которые будут использованы для доступа к данным пользователя или контроля над устройством. «Кроме того, многие приложения продолжают работать в фоновом режиме, даже если вы ими не пользуетесь. Они могут собирать данные, расходовать трафик, батарею и вычислительные ресурсы устройства. Это влияет не только на производительность, но и на конфиденциальность: некоторые приложения передают информацию третьим лицам, включая рекламные сети и аналитические сервисы. Удаление ненужного софта — способ минимизировать цифровой “шум” и снизить риски слежки», — рассказал депутат.
Немкин подчеркнул, что объем хранимой информации и количество установленных приложений напрямую влияют на удобство и безопасность резервного копирования.
«Чем больше ненужных данных, тем сложнее сделать качественную резервную копию и тем больше времени она будет занимать. Удаляя лишнее, пользователь упрощает процесс восстановления устройства в случае сбоя или потери», — добавил парламентарий.
По мнению Немкина, также стоит учитывать, что большое количество приложений — это потенциальные точки входа для фишинга и мошенничества.
«Некоторые программы, особенно из неофициальных источников, могут выдавать себя за легитимные, но быть вредоносными. Пользователь может забыть об установке такого приложения, и оно останется на устройстве, собирая или перехватывая данные. Чистка помогает вовремя обнаружить подозрительный софт и избавиться от него», — пояснил парламентарий.
Депутат добавил, что регулярное удаление неиспользуемых приложений — это элемент осознанного отношения к цифровому пространству.
«Поддержание порядка в интерфейсе, быстродействие системы, безопасность персональных данных и сокращение “цифрового мусора” делают взаимодействие с устройством комфортнее и безопаснее. Как и в физическом пространстве, уборка — основа устойчивой и организованной цифровой среды», — заключил он.