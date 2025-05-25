В Госдуме объяснили, почему нужно удалять неиспользуемые приложения

По словам депутата, даже если программа кажется безвредной, она может содержать уязвимости, которые будут использованы для доступа к данным пользователя или контроля над устройством. «Кроме того, многие приложения продолжают работать в фоновом режиме, даже если вы ими не пользуетесь. Они могут собирать данные, расходовать трафик, батарею и вычислительные ресурсы устройства. Это влияет не только на производительность, но и на конфиденциальность: некоторые приложения передают информацию третьим лицам, включая рекламные сети и аналитические сервисы. Удаление ненужного софта — способ минимизировать цифровой “шум” и снизить риски слежки», — рассказал депутат.