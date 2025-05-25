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В Госдуме посоветовали россиянам удалять часть приложений со смартфонов

Регулярное удаление неиспользуемых приложений с мобильных устройств может значительно снизить риски кражи данных и защитить пользователей от фишинга и мошенничества. Об этом сообщил член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Неиспользуемые приложения могут быть опасны.

Регулярное удаление неиспользуемых приложений с мобильных устройств может значительно снизить риски кражи данных и защитить пользователей от фишинга и мошенничества. Об этом сообщил член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Регулярное удаление неиспользуемых приложений с устройства — это одна из базовых, но часто игнорируемых практик цифровой безопасности. Каждое установленное приложение потенциально открывает дополнительные ворота для злоумышленников», — отметил Немкин в беседе с РИА Новости. Он добавил, что даже безобидные на первый взгляд программы могут содержать уязвимости, которые будут использованы для доступа к данным пользователя или контроля над устройством.

Немкин отметил, что многие приложения продолжают работать в фоновом режиме, даже если пользователь ими не пользуется. Они способны собирать данные, расходовать интернет-трафик, батарею и вычислительные ресурсы гаджета. Кроме того, часть программ передает информацию третьим лицам — рекламным сетям и аналитическим сервисам. По мнению депутата, удаление ненужного программного обеспечения помогает минимизировать цифровой «шум» и снизить риски слежки за пользователями.