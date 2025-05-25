В Госдуме посоветовали россиянам удалять часть приложений со смартфонов

«Регулярное удаление неиспользуемых приложений с устройства — это одна из базовых, но часто игнорируемых практик цифровой безопасности. Каждое установленное приложение потенциально открывает дополнительные ворота для злоумышленников», — отметил Немкин в беседе с РИА Новости. Он добавил, что даже безобидные на первый взгляд программы могут содержать уязвимости, которые будут использованы для доступа к данным пользователя или контроля над устройством.