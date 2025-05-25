Сафонов помог «ПСЖ» победить в финале Кубка Франции

Парижский клуб «Пари Сен-Жермен» уверенно завоевал Кубок Франции, разгромив «Реймс» со счётом 3:0 в финальном матче.
В первом тайме дубль оформил Брэдли Барколя, отличившись на 16-й и 19-й минутах, а третий мяч записал на свой счёт Ашраф Хакими, поразив ворота соперника на 43-й минуте.
В воротах ПСЖ весь матч отыграл российский голкипер Матвей Сафонов. Он присоединился к команде перед стартом сезона, перейдя из «Краснодара», и с тех пор провёл 17 встреч во всех турнирах, в семи из которых сохранил свои ворота «сухими». В составе парижан Сафонов уже стал чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны.
Эта победа стала 16-й в истории ПСЖ в Кубке Франции — больше, чем у любого другого клуба. Ближайший конкурент, «Марсель», имеет на своём счету 10 титулов, последний из которых датируется 1989 годом.
24 мая футбольный клуб «Краснодар» стал чемпионом России сезона 2024/25, обыграв в домашнем матче московское «Динамо» со счетом 3:0.