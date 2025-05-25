Сафонов помог «ПСЖ» победить в финале Кубка Франции

В воротах ПСЖ весь матч отыграл российский голкипер Матвей Сафонов. Он присоединился к команде перед стартом сезона, перейдя из «Краснодара», и с тех пор провёл 17 встреч во всех турнирах, в семи из которых сохранил свои ворота «сухими». В составе парижан Сафонов уже стал чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны.