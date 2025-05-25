ВПР могут стать переводным экзаменом, заявил Музаев

«Последняя встреча с учителями у меня была в Татарстане, по итогам (проведения — ред.) ВПР мы обсуждали, … многие учителя меня просили этот статус прописать не как рекомендательный, а как обязательный, чтобы они ссылались на наш документ и приравнивали ее к итоговой оценке», — заключил Музаев.