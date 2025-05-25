Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВПР могут стать переводным экзаменом, заявил Музаев

Глава Рособрнадзора Музаев: ВПР могут получить статус переводного экзамена.

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Всероссийские проверочные работы (ВПР) могут получить статус переводного школьного экзамена, сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Нужно довести до конца работу, посмотреть, как внедряются в жизнь Всероссийские проверочные работы, и следующим шагом — мое личное видение, если все мы правильно сделаем, и экспертное, учительское сообщества это воспримут, — следующим шагом вместо экзаменов переводных все-таки усилить статус Всероссийских проверочных работ, это аналог», — сказал Музаев.

Глава Рособрнадзора добавил, что пока выставление оценки за ВПР носит рекомендательный характер.

«Последняя встреча с учителями у меня была в Татарстане, по итогам (проведения — ред.) ВПР мы обсуждали, … многие учителя меня просили этот статус прописать не как рекомендательный, а как обязательный, чтобы они ссылались на наш документ и приравнивали ее к итоговой оценке», — заключил Музаев.

Всероссийские проверочные работы проводятся в целях осуществления мониторинга уровня и качества подготовки обучающихся. Отличительными особенностями ВПР являются единство подходов к составлению вариантов, проведению самих работ и их оцениванию. Ежегодно в ВПР принимают участие более 7,5 миллиона обучающихся.