На всей территории Украины объявили тревогу

В воскресенье на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
На всей территории Украины ночью 25 мая была объявлена воздушная тревога. Сирены прозвучали в Киеве, Киевской области и других регионах страны. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.
«По состоянию на 2:28 мск воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины, включая Киев и Киевскую область. Карта окрасилась в красный цвет, сигнализируя о максимальном уровне угрозы», — сообщается на карте Министерства цифровой трансформации Украины.
Ранее в Киеве уже фиксировались взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги, которая охватывала все регионы Украины. Тогда также сообщалось о срабатывании системы оповещения и нахождении столицы в «красной зоне» угрозы, однако подробности о последствиях предыдущих инцидентов не раскрывались.