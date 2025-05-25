На всей территории Украины объявили тревогу

Ранее в Киеве уже фиксировались взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги, которая охватывала все регионы Украины. Тогда также сообщалось о срабатывании системы оповещения и нахождении столицы в «красной зоне» угрозы, однако подробности о последствиях предыдущих инцидентов не раскрывались.