При нехватке стажа для пенсии россияне смогут его купить или заработать

Эксперт уточнила, что при нехватке стажа его можно приобрести за деньги, обратившись с соответствующим заявлением в территориальный отдел Социального фонда РФ. В 2025 году стоимость одного года стажа составит 59 241,6 рубля. При этом докупить можно не более половины требуемого стажа, что составляет максимум 7,5 лет.