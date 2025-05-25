Врач объяснила, чем занятия гимнастикой могут навредить здоровью ребенка

Гимнастика традиционно считается одним из самых грациозных и зрелищных видов спорта. Родители с гордостью ведут своих детей на занятия, мечтая о будущих победах и золотых медалях. Но за внешней красотой часто скрываются будущие проблемы со здоровьем. Об этом KP.RU рассказала Ольга Чижевская, директор компании «Подиатр», исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии».