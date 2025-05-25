Врач объяснила, чем занятия гимнастикой могут навредить здоровью ребенка

Гимнастика традиционно считается одним из самых грациозных и зрелищных видов спорта. Родители с гордостью ведут своих детей на занятия, мечтая о будущих победах и золотых медалях. Но за внешней красотой часто скрываются будущие проблемы со здоровьем. Об этом KP.RU рассказала Ольга Чижевская, директор компании «Подиатр», исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии».
— Занятия на турнике, брусьях, кольцах, да и на ровной поверхности нередко сопровождаются травмами. Прыжки, толчки, соскоки, резкие наклоны и выпады — все это может привести к повреждению конечностей и позвоночника, — отметила медик.
По словам эксперта, один из самых тревожных факторов — влияние высоких физических нагрузок на рост ребенка.
— По многочисленным наблюдениям специалистов спортивной медицины у гимнастов из-за повышения тонуса мышц при высоких нагрузках замедляется рост, — подчеркнула специалист.
Тем не менее, врач добавила, что опасности есть в любом виде спорта. Ошибочно делить секции на «хорошие» и «плохие». Выбор нужно делать, исходя из особенностей телосложения и интересов самого ребенка.