В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать вкусную клубнику

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. При покупке клубники нужно обращать внимание на ее внешний вид, запах и текстуру, для определения сладости ягоды следует смотреть на черенок, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
«При покупке важно обратить внимание на несколько ключевых характеристик. Внешний вид: ягоды должны быть сухими, без признаков гниения, однородного насыщенного цвета, с зелеными и крепкими листьями. Текстура: поверхность ягод должна быть эластичной, гладкой и блестящей, без видимых повреждений. Запах: спелые плоды излучают насыщенный ягодный аромат», — рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что для определения сладости клубники нужно обратить внимание на черенок. Если между листиками и ягодой есть расстояние, она будет сладкой, а при плотном прилегании листиков, скорее всего, будет кислить.
«От покупки мягкой клубники, с пятнами и влажной поверхностью лучше отказаться, так как такие плоды могут оказаться испорченными. Сухие ягоды, без аромата, с пожелтевшими листьями также лучше не приобретать», — отметили в ведомстве.
После покупки клубнику необходимо тщательно промывать, уточнили в Роспотребнадзоре. Делать это следует непосредственно перед употреблением, чтобы продлить срок ее хранения.
«Важно помнить, что клубника, как и любой другой продукт, имеет противопоказания. Людям с аллергией, а также тем, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта, в период обострения лучше избегать употребления этих ягод», — напомнили в пресс-службе.
Клубника — одна из самых вкусных и ароматных ягод, которая обладает множеством полезных свойств. Она содержит больше фолиевой кислоты, чем виноград и малина, а также является хорошим источником клетчатки, сахарозы и фруктозы. Всего пять ягод в день могут полностью удовлетворить потребность организма в витамине С.