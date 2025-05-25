В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать вкусную клубнику

Клубника — одна из самых вкусных и ароматных ягод, которая обладает множеством полезных свойств. Она содержит больше фолиевой кислоты, чем виноград и малина, а также является хорошим источником клетчатки, сахарозы и фруктозы. Всего пять ягод в день могут полностью удовлетворить потребность организма в витамине С.