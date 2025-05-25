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Главный гериатр России назвала эффективные способы профилактики старения

Врач Ткачева: полноценный сон поможет в профилактике старения.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Регулярная физическая активность, сбалансированное питание, вакцинация, полноценный сон, сохранение социальной активности и когнитивная нагрузка могут помочь в профилактике старения, рассказала РИА Новости главный внештатный специалист-гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

«Профилактика старения — это, прежде всего, регулярная физическая активность — ходьба, гимнастика, йога, сбалансированное питание с достаточным количеством белка, профилактические визиты к врачу, вакцинация, полноценный сон и сохранение социальной активности. Не забывайте и о когнитивной нагрузке: читайте, решайте кроссворды, учите новое», — рассказала Ткачева.

По словам врача, старение зависит не только от биологических изменений в организме, но и от того, как человек живет: его привычек, активности, образа мышления и отношения к себе.