Адвокат объяснила, что будет с фигурантами реестра должников по алиментам

Реестр, за ведение которого отвечает Федеральная служба судебных приставов, начнет работать с 25 мая по всей России. Туда войдут сведения о должниках, привлеченных к административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних или недееспособных детей, нетрудоспособных родителей, а также о должниках, находящихся в розыске.