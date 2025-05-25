Адвокат объяснила, что будет с фигурантами реестра должников по алиментам

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Попадание в цифровой реестр должников по алиментам грозит публичностью — список будет доступен всем, рассказала агентству «Прайм» адвокат МКА «Советник-Центр» Анастасия Яковлева.
Реестр, за ведение которого отвечает Федеральная служба судебных приставов, начнет работать с 25 мая по всей России. Туда войдут сведения о должниках, привлеченных к административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних или недееспособных детей, нетрудоспособных родителей, а также о должниках, находящихся в розыске.
«Реестр должников по алиментам будет являться составной частью банка данных в исполнительном производстве. А значит, сведения, содержащиеся в нем, будут общедоступными», — разъяснила адвокат.
Информацию о трудоустройстве должников приставы будут получать из Социального фонда, а работодателям придется отслеживать, нет ли их сотрудников в этом списке. В конечном итоге, перспектива публичности простимулирует неплательщиков погасить долги перед родственниками, заключила Яковлева.