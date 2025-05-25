В Госдуме предупредил о мошенничестве с медицинскими картами

«Что делать, если все же поступил звонок якобы из поликлиники. Во-первых, необходимо сразу завершить разговор и после перезвонить по официальному номеру телефона медучреждения, указанному на официальном сайте или портале государственных услуг, чтобы уточнить, действительно ли звонок мог поступить оттуда. Во-вторых, не стоит поддаваться панике, (нужно) трезво оценивать ситуацию, несмотря на давление мошенников. Важно помнить, что никогда нельзя передавать посторонним лицам такие сведения, как номер СНИЛС, паспортные данные, коды из смс, номера банковских карт и другие конфиденциальные данные», — заключил парламентарий.