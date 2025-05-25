Финляндия: РФ задействовала военных для охраны «теневого флота» в Балтике

— Военное присутствие России — не новость, оно было всегда. Однако новое в текущей ситуации то, что РФ сопровождает коммерческие танкеры из так называемого «теневого флота» в узком проходе Финского залива военными кораблями. Это тревожный фактор, — заявил министр в эфире Yle.