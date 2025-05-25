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Финляндия: РФ задействовала военных для охраны «теневого флота» в Балтике

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Россия начала использовать военных для сопровождения своего «теневого флота» в Балтийском море, в частности, в Финском заливе.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Россия начала использовать военных для сопровождения своего «теневого флота» в Балтийском море, в частности, в Финском заливе.

По словам Хяккянена, российское военное присутствие в регионе было всегда, однако военное сопровождение танкеров является новой особенностью.

— Военное присутствие России — не новость, оно было всегда. Однако новое в текущей ситуации то, что РФ сопровождает коммерческие танкеры из так называемого «теневого флота» в узком проходе Финского залива военными кораблями. Это тревожный фактор, — заявил министр в эфире Yle.

Помимо этого, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о намерении стран Североатлантического альянса взять под контроль нейтральные воды Балтики для отслеживания перемещения кораблей в регионе. Польский премьер выразил готовность всячески способствовать задержанию подозрительных судов, если они окажутся в территориальных водах республики.

СМИ сообщили, что стремление НАТО нарастить военную инфраструктуру в Балтийском море под предлогом обеспечения безопасности на самом деле направлено против Российской Федерации. Предполагается, что «Объединенный экспедиционный корпус», действующий с 2018 года, усилит мониторинг критической инфраструктуры в регионе.