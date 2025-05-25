Кинолог назвал нормальными страхи из-за сложностей содержания собаки

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Многих людей, мечтающих завести собаку, останавливают страхи и сомнения, особенно касающиеся сложностей со временем для прогулок и занятий с питомцем, возможным ущербом, который собака может нанести дому, и моральными трудностями, если собака заболеет, однако это не повод отказываться от приобретения питомца, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
«Для тех, кто настолько серьезно задумывается о приобретении собаки, у меня есть хорошая новость: скорее всего, вы готовы стать счастливым владельцем питомца. Гораздо хуже, когда собаку приводят в дом спонтанно, без должной подготовки, не задумываясь о последствиях. Страхи в такой ситуации — это абсолютно нормально. Но они не должны стать препятствием на пути к исполнению вашего желания», — сказал Голубев.
Он отметил, что каждая собака действительно нуждается в физических нагрузках. Однако есть породы, которые по своей природе менее активны и не требуют длительных прогулок. Например, большинству декоративных пород достаточно непродолжительных прогулок утром и вечером, а в течение дня они могут справлять нужду на пеленку. При правильной социализации и дрессировке такие питомцы хорошо переносят одиночество и спокойно ждут возвращения хозяина, уютно устроившись в лежанке среди любимых игрушек, рассказал кинолог.
Он также призвал излишне не переживать по поводу возможно ущерба, который может нанести собака. Щенки действительно отличаются любопытством и чрезмерной активностью, норовят попробовать всё на зубок, потому что так познают мир. В первые месяцы лучше быть готовым к возможным повреждениям в доме, предупредил Голубев.
Однако при достаточном количестве игрушек и интересных занятий разрушений, по его словам, можно и вовсе избежать. С возрастом эта привычка проходит, и предметы в доме, случайно оброненные вещи теряют для собаки привлекательность. Кинолог объяснил, что взрослым особям, как правило, больше нравится отдыхать — они спят от 14 до 18 часов в сутки.
Тех, кто беспокоится, что не сможет морально перенести, если животное заболеет, он успокоил. Чтобы у питомца не было проблем со здоровьем, необходимо контролировать питание собаки и избегать переедания, следить за проблемами с лишним весом, соблюдать норму физических нагрузок, минимум раз в год посещать ветеринара. Кроме того, собака должна проходить ежегодную вакцинацию, каждые три месяца — обработку от паразитов, а также общее обследование у врача.
В то же время, собака, как и любое живое существо, может однажды заболеть. Президент РКФ рассказал, что особенно подвержены этому питомцы из приюта, чья жизнь и условия содержания могли быть не самыми благоприятными.
«Появление в доме питомца сравнимо с прибавлением в семействе — это действительно ответственный и волнующий шаг. Но при ближайшем рассмотрении всё оказывается не столь страшно. Обычно тревоги одолевают начинающих собаководов. Интересно, что после появления первого питомца многие готовы взять второго, а иногда и третьего. Миллионы счастливых владельцев собак уже преодолели свои сомнения — и у вас всё получится», — добавил Голубев.