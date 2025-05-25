Кинолог назвал нормальными страхи из-за сложностей содержания собаки

Он отметил, что каждая собака действительно нуждается в физических нагрузках. Однако есть породы, которые по своей природе менее активны и не требуют длительных прогулок. Например, большинству декоративных пород достаточно непродолжительных прогулок утром и вечером, а в течение дня они могут справлять нужду на пеленку. При правильной социализации и дрессировке такие питомцы хорошо переносят одиночество и спокойно ждут возвращения хозяина, уютно устроившись в лежанке среди любимых игрушек, рассказал кинолог.