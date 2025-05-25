Росавиация: все аэропорты Москвы сняли ограничения на полеты

Все аэропорты Москвы работают штатно.
Все четыре аэропорта Москвы — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский — возобновили полноценную работу после снятия ограничений на взлет и посадку воздушных судов. Об этом сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.
Домодедово и Жуковский первыми отменили введенные ранее меры — это произошло в 2:25 по московскому времени. Ограничения были введены за 25 минут до этого. В Шереметьево ограничения действовали с 2:20 мск и были сняты спустя 15 минут.
Наиболее продолжительное время ограничения сохранялись во Внуково, где они были отменены лишь в 3:20 по московскому времени — спустя более двух часов после их введения.
Ранее, в ночь на 25 мая, аналогичные меры уже принимались в московских аэропортах на фоне атаки беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, за ночь над столичным регионом силами ПВО было уничтожено 12 дронов.