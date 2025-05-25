Три футбольных клуба не получили лицензию для участия в чемпионате РПЛ

Напомним, 24 мая ФК «Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом России по футболу. В финальном матче РПЛ (сезон 2024/25) команда победила московское «Динамо» со счетом 3:0. По итогам турнира Российскую премьер-лигу покинут «Оренбург» и воронежский «Факел».