Три футбольных клуба не получили лицензию для участия в чемпионате РПЛ

Подмосковный клуб «Химки», новороссийский «Черноморец» и команда «СКА-Хабаровск» не получили лицензию для участия в сезоне 2025/26 чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).
Соответствующее решение приняла комиссия РПЛ по лицензированию футбольных клубов.
В сезоне 2024/25 «Химки» заняли 12-ю строчку в турнирной таблице. «Черноморец» и «СКА-Хабаровск», игравшие в Первой лиге России по футболу, получили соответственно третье и шестое места.
Напомним, 24 мая ФК «Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом России по футболу. В финальном матче РПЛ (сезон 2024/25) команда победила московское «Динамо» со счетом 3:0. По итогам турнира Российскую премьер-лигу покинут «Оренбург» и воронежский «Факел».