Автобусы из Москвы в Новороссийск начали отправляться с автовокзала «Красногвардейский»

Он расположен на пересечении Орехового бульвара и Ясеневой улицы. Автовокзал «Красногвардейский» является ключевым межрегиональным транспортным хабом. Чем он примечателен: удобная пересадка, которая занимает всего две минуты, связывает его со станциями метро «Красногвардейская» и «Зябликово»; рядом находятся остановки наземного городского транспорта и перехватывающая парковка. Расположение автовокзала в непосредственной близости от МКАД позволяет обеспечить быстрые пересадки между городским и межрегиональным транспортом. Межрегиональные автобусы от автовокзала «Красногвардейский» отправляются по 29 маршрутам в 70 городов по южным и юго-восточным направлениям.