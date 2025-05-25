Автобусы из Москвы в Новороссийск начали отправляться с автовокзала «Красногвардейский»

«Автобусные поездки — удобный и выгодный вариант для путешественников, особенно в тех случаях, когда авиасообщение и ж/д маршруты ограничены или отсутствуют. Запуск нового направления в Новороссийск способствует укреплению связей между городами, развитию туризма и повышению мобильности населения. Мы продолжаем развивать новые направления для пассажиров по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Он расположен на пересечении Орехового бульвара и Ясеневой улицы. Автовокзал «Красногвардейский» является ключевым межрегиональным транспортным хабом. Чем он примечателен: удобная пересадка, которая занимает всего две минуты, связывает его со станциями метро «Красногвардейская» и «Зябликово»; рядом находятся остановки наземного городского транспорта и перехватывающая парковка. Расположение автовокзала в непосредственной близости от МКАД позволяет обеспечить быстрые пересадки между городским и межрегиональным транспортом. Межрегиональные автобусы от автовокзала «Красногвардейский» отправляются по 29 маршрутам в 70 городов по южным и юго-восточным направлениям.
Билеты на автобусы дальнего следования можно купить без комиссии в мобильном приложении «Метро Москвы» или на сайте Московского метрополитена. Для проезда достаточно предъявить электронный билет на экране смартфона — распечатывать его не требуется.