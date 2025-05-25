Главный гериатр России раскрыла методы борьбы со старением

Эксперт подчеркнула, что профилактика старения — это комплексная задача. Особое внимание рекомендуется уделять наблюдению у врача и своевременной вакцинации для поддержания иммунитета. Также важны социальные связи и постоянное обучение новому, что помогает сохранять ясность ума и эмоциональное благополучие в пожилом возрасте.