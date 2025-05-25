Красноярский актер Каменщиков рассказал о своей работе в новом сериале

«Мы снимали “Магию сердца” зимой. Помню, что было очень холодно и приходилось пробираться через сугробы, которые были по колено. И в этих условиях я еще выполнял каскадерский трюк на высоте в подвешенном состоянии. Все тогда были поражены, похвалили. А я сказал: “Да ладно, все нормально, не в первый раз”», — вспоминает Олег Каменщиков.