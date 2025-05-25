Красноярский актер Каменщиков рассказал о своей работе в новом сериале

«Мы снимали “Магию сердца” зимой. Помню, что было очень холодно и приходилось пробираться через сугробы, которые были по колено. И в этих условиях я еще выполнял каскадерский трюк на высоте в подвешенном состоянии. Все тогда были поражены, похвалили. А я сказал: “Да ладно, все нормально, не в первый раз”», — вспоминает Олег Каменщиков.
Режиссером картины стал Дмитрий Магонов из Омска. Актер не был знаком с ним до съемок, однако совместная работа их сдружила.
«До съемок в сериале “Магия сердца” мы не были знакомы, а сейчас общаемся и дружим, помогаем друг другу с музыкальным творчеством. Так, во время работы над сериалом мы сошлись на любви к творчеству Егора Летова и, конечно, в профессиональном плане тоже. Он, как и я, любит работать и делает это профессионально», — отметил актер.
Фильмография Каменщикова насчитывает более 150 фильмов и сериалов.
Среди других актеров «Магии сердца» — Валентина Ельшанская, Кирилл Ковбас и Ксения Роменкова.
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