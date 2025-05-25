Мошенники начали звонить россиянам под видом сотрудников поликлиник

«Появился новый способ мошенничества, при котором гражданам массово звонят под видом сотрудников поликлиник и говорят, что их бумажная медицинская карта скоро будет аннулирована в рамках модернизации системы здравоохранения и ее срочно нужно заменить на электронную. После чего просят назвать код из смс и данные СНИЛС. Этих данных может быть достаточно для взлома “Госуслуг”. Настоящие сотрудники поликлиник не будут звонить по таким вопросам и запрашивать конфиденциальную информацию», — заявил Леонов в интервью РИА Новости.