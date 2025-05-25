Мошенники начали звонить россиянам под видом сотрудников поликлиник

Мошенники выдают себя за сотрудников поликлиник и требуют данные для «Госуслуг».
Мошенники начали представляться сотрудниками поликлиник и убеждать граждан заменить бумажную медицинскую карту на электронную. Под этим предлогом злоумышленники выманивают у россиян СНИЛС и коды из СМС для взлома личных кабинетов на «Госуслугах». Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
«Появился новый способ мошенничества, при котором гражданам массово звонят под видом сотрудников поликлиник и говорят, что их бумажная медицинская карта скоро будет аннулирована в рамках модернизации системы здравоохранения и ее срочно нужно заменить на электронную. После чего просят назвать код из смс и данные СНИЛС. Этих данных может быть достаточно для взлома “Госуслуг”. Настоящие сотрудники поликлиник не будут звонить по таким вопросам и запрашивать конфиденциальную информацию», — заявил Леонов в интервью РИА Новости.
Леонов предупредил, что мошенники создают атмосферу срочности, чтобы выманить у людей персональные данные, и подчеркнул, что настоящие сотрудники поликлиник не делают таких звонков. Он напомнил, что выбор между бумажной и электронной медкартой остается за пациентом, и никакие карты не аннулируются. В случае подозрительного звонка нужно немедленно прервать разговор, перезвонить в поликлинику по официальному номеру и ни в коем случае не передавать личные данные.
Ранее в России уже фиксировались случаи мошенничества под видом сотрудников страховых компаний, когда граждан убеждали заменить полис ОМС на электронный и устанавливали вредоносные приложения для доступа к банковским данным. Участились и случаи аннулирования полисов ОМС из-за неточностей в персональных данных при переходе на новую систему учета, что также создает почву для злоупотреблений. Эксперты рекомендуют при любых сомнениях обращаться напрямую в страховую или медицинскую организацию.