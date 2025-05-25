Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинский ученый разработал блокчейн-решение для защиты лекарств от подделок

Международная группа исследователей, включая старшего научного сотрудника Высшей школы экономики и кибернетики ЮУрГУ Мостафу Аботалеба, предложила использовать блокчейн-технологий для повышения безопасности в здравоохранении.

Результаты исследования, проведенного совместно с учеными из Ирака, Албании, Мексики, Индии и России под руководством Маада Миживиля, опубликованы в «Месопотамском журнале кибербезопасности» (Scopus Q2).

Пандемия COVID-19 и внедрение сетей 5G актуализировали необходимость цифровизации медицины, включая обработку больших данных в реальном времени. Особое внимание уделяется интернету медицинских устройств, требующему надежной защиты конфиденциальной информации.

Ученые предложили маркировать каждую упаковку лекарств уникальным блокчейн-идентификатором, что делает подделку практически невозможной. Это решение направлено на борьбу с контрафактной продукцией, угрожающей здоровью пациентов.

В долгосрочной перспективе исследователи рассматривают совмещение блокчейна с искусственным интеллектом для прогнозирования результатов лечения и оптимизации терапии. Это может стать инструментом поддержки врачебных решений.

В ходе шестимесячного эксперимента на 12 крупных медицинских системах блокчейн продемонстрировал задержку передачи данных в 200 мс, что соответствует современным стандартам. Система показала высокую безопасность, минимальные потери данных и устойчивость к масштабированию: даже при увеличении числа узлов на 150% производительность оставалась стабильной. Это указывает на экономическую эффективность технологии после этапа внедрения.