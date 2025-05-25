Челябинский ученый разработал блокчейн-решение для защиты лекарств от подделок

В ходе шестимесячного эксперимента на 12 крупных медицинских системах блокчейн продемонстрировал задержку передачи данных в 200 мс, что соответствует современным стандартам. Система показала высокую безопасность, минимальные потери данных и устойчивость к масштабированию: даже при увеличении числа узлов на 150% производительность оставалась стабильной. Это указывает на экономическую эффективность технологии после этапа внедрения.