Челябинский ученый разработал блокчейн-решение для защиты лекарств от подделок

Результаты исследования, проведенного совместно с учеными из Ирака, Албании, Мексики, Индии и России под руководством Маада Миживиля, опубликованы в «Месопотамском журнале кибербезопасности» (Scopus Q2).
Пандемия COVID-19 и внедрение сетей 5G актуализировали необходимость цифровизации медицины, включая обработку больших данных в реальном времени. Особое внимание уделяется интернету медицинских устройств, требующему надежной защиты конфиденциальной информации.
Ученые предложили маркировать каждую упаковку лекарств уникальным блокчейн-идентификатором, что делает подделку практически невозможной. Это решение направлено на борьбу с контрафактной продукцией, угрожающей здоровью пациентов.
В долгосрочной перспективе исследователи рассматривают совмещение блокчейна с искусственным интеллектом для прогнозирования результатов лечения и оптимизации терапии. Это может стать инструментом поддержки врачебных решений.
В ходе шестимесячного эксперимента на 12 крупных медицинских системах блокчейн продемонстрировал задержку передачи данных в 200 мс, что соответствует современным стандартам. Система показала высокую безопасность, минимальные потери данных и устойчивость к масштабированию: даже при увеличении числа узлов на 150% производительность оставалась стабильной. Это указывает на экономическую эффективность технологии после этапа внедрения.