Из школьного расписания пропадет один предмет

По всей России свыше 630 тысяч одиннадцатиклассников и более 1,6 миллиона девятиклассников сдадут в этом году экзамены. Зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко пожелал им верить в свои силы и выбирать специальность по душе, пишет 360.ru. Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев назвал наиболее популярные среди выпускников 2025 года предметы. Так, наибольшее число школьников выбрали для сдачи обществознание — 42%. На втором месте информатика — 21%, на третьем — биология (20%). Основной этап сдачи ЕГЭ пройдет с 23 мая по 4 июля, при этом ОГЭ школьники будут сдавать с 21 мая по 2 июля.