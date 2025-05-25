Из школьного расписания пропадет один предмет

Предмет «Обществознание» не будут изучать в 6−7 классах.
С 1 сентября 2025 года предмет «Обществознание» исключат из школьных программ 6−7-х классов, его будут изучать только ученики 8−11-х классов. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ.
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«С 1 сентября 2025 года обществознание останется для учеников 8−11-х классов, с 1 сентября 2026 года обществознание будет преподаваться для 9−11-х классов», — заявили в министерстве. Информацию передает РИА Новости.
Переход на обновленные образовательные программы по обществознанию будет поэтапным и завершится в течение двух лет. Директор Института развития, здоровья и адаптации ребенка Елена Приступа отметила, что школьные учебные планы должны быть гибкими и соответствовать современным требованиям. Такой подход, по ее словам, позволит следовать актуальным тенденциям и формировать благоприятные условия для стремительно развивающейся системы общего образования.
Приступа подчеркнула, что эффективность вновь вводимых учебных предметов определяется, в первую очередь, поставленными целями, а также теми результатами, на достижение которых ориентируется образовательный процесс. Особое значение, по ее мнению, приобретают метапредметные компетенции школьников, особенно в период внедрения новых дисциплин.
По всей России свыше 630 тысяч одиннадцатиклассников и более 1,6 миллиона девятиклассников сдадут в этом году экзамены. Зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко пожелал им верить в свои силы и выбирать специальность по душе, пишет 360.ru. Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев назвал наиболее популярные среди выпускников 2025 года предметы. Так, наибольшее число школьников выбрали для сдачи обществознание — 42%. На втором месте информатика — 21%, на третьем — биология (20%). Основной этап сдачи ЕГЭ пройдет с 23 мая по 4 июля, при этом ОГЭ школьники будут сдавать с 21 мая по 2 июля.
Кроме того, в Рособрнадзоре не стали менять правила пересдачи ЕГЭ в этом году — выпускники не смогут выбрать лучший результат по экзаменам между пересдачей и первоначальной сдачей. Также Музаев отметил, что вводить пересдачу двух предметов нецелесообразно, потому что это сдвинет график учебного года, передает деловое издание «Взгляд».