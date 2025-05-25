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Причиной отравления студентов колледжа в Приморье стал норовирус

Учащиеся учреждения в Дальнегорске могли заразиться им через сотрудников пищеблока, считают в Роспотребнадзоре.

Источник: PrimaMedia.ru

Приморский Роспотребнадзор установил причину массового заболевания студентов Дальнегорского индустриально-технологического колледжа, которые обратились за медпомощью с признаками острой кишечной инфекции. Исследование биоматериала от заболевших показало наличие норовируса. Предполагаемым источником заболевания стали сотрудники пищеблока. Расследование продолжается, сообщает ИА PrimaMedia.

«При проведении эпидемиологического расследования и санитарно-противоэпидемических мероприятий в связи организовано лабораторное обследование заболевших и сотрудников пищеблока. По результатам исследования биологического материала, проведенного ПЦР методом в лаборатории ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае”, выделена РНК норовируса», — говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Уточняется, что предполагаемым источником заболевания явились сотрудники пищеблока, участвующие в приготовлении пищи. У них также выявлен норовирус.

Тем временем, число студентов Дальнегорского колледжа в Приморском крае, которые обратились за медицинской помощью с симптомами отравления, выросло с девяти до 12. По сообщению прокуратуры края, шесть из них — несовершеннолетние.

Ситуация по Дальнегорску находится на контроле у двух надзорных ведомств.