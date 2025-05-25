Названо количество пенсионеров в России

С 1 июня в России пройдет двукратное увеличение фиксированной части страховой пенсии для граждан, достигших 80-летнего возраста в мае 2025 года. Депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что ежемесячное увеличение выплат составит 8 907 рублей 70 копеек. В случае, если за пенсионером официально оформлен уход, сумма вырастет еще на 1 314 рублей. Также аналогичное удвоение фиксированной выплаты распространяется на инвалидов первой группы, получивших соответствующее заключение в мае, вне зависимости от их возраста, пишет деловое издание «Взгляд».