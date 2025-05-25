Роспотребнадзор дал рекомендации для россиян по покупке клубники

«При покупке важно обратить внимание на внешний вид. Ягоды должны быть сухими, без признаков гниения, насыщенного цвета, с зелеными и крепкими листьями. Поверхность ягод должна быть эластичной, гладкой и блестящей, без видимых повреждений. Спелые плоды излучают насыщенный ягодный аромат», — рассказали в пресс-службе ведомства. Специалисты уточнили, что сладость клубники можно определить по черенку. Если между листиками и ягодой есть расстояние, ягода будет сладкой, а при плотном прилегании листиков — кислой.