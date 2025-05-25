Опасные стороны гуаша: врач объяснила, когда массаж скребком может навредить здоровью

Массаж гуаша является популярным способом улучшить состояние кожи, снять отеки и расслабить мышцы. Однако проводить его бездумно — не стоит. Пластический хирург, кандидат медицинских наук Юлия Орлова рассказала KP.RU, в каких случаях такая процедура может нанести вред организму.
— Усиление кровотока и, следовательно, питания тканей может способствовать их росту. Это может вызвать появление и рост злокачественных новообразований, кист и узлов щитовидной железы, — предупредила эксперт.
По словам врача, гуаша лучше не делать людям с гипертонией, повышенным глазным давлением и проблемами с лимфатической системой. Также нельзя проводить процедуру при простуде, инфекциях и аллергических реакциях.
Если противопоказаний нет, массаж гуаша может быть полезным, особенно при отечности и мышечном напряжении. Но даже в этом случае проводить его чаще одного раза в пару месяцев не стоит.