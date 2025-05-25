«Черноморец» обратился к болельщикам после отказа в лицензии РПЛ

Футбольный клуб «Черноморец» из Новороссийска выступил с официальным заявлением после того, как ему было отказано в получении разрешительной документации для участия в Российской премьер-лиге (РПЛ). Обращение к болельщикам было опубликовано в telegram-канале клуба 25 мая.