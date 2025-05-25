Суд передумал взыскивать долги за коммуналку с Ренаты Литвиновой

Рената Литвинова занимает заметное место в российском культурном пространстве как актриса, режиссер и сценарист. Она известна своей уникальной манерой и стилем, а также выразительной жестикуляцией, тихим голосом с характерной хрипотцой и необычным способом выражения мыслей. О профессиональном пути и личной жизни артистки, а также о ее взглядах на президента России Владимира Путина и СВО читайте в материале URA.RU.