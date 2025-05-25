В Туле обломки вражеского дрона упали на жилой дом

Ранее сообщалось, что жители Тулы слышали громкие взрывы в небе над городом. Очевидцы отмечали, что около 23:10 прозвучали два мощных взрыва, а затем последовала серия последующих. В результате инцидента в некоторых районах города и окрестных посёлках возникли перебои с электричеством и мобильной связью. В регионе действовало предупреждение о возможной атаке беспилотников.