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В России заработал реестр злостных должников по алиментам

Список неплательщиков доступен в разделе «Узнай о своих долгах» на главной странице сайта ФССП.

Источник: Аргументы и факты

Общедоступный реестр злостных должников по алиментам начал работу на официальном интернет-портале Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

С ним можно ознакомиться в разделе «Узнай о своих долгах» на главной странице сайта. В ФССП уточняли, что данные о неплательщиках будут находиться в открытом доступе до тех пор, пока они полностью не погасят задолженность.

Напомним, ранее глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов сообщил, что его ведомство прорабатывает вопрос о запрете регистрации транспортных средств для злостных должников по алиментам.

Также стало известно, что Минюст подготовил ряд предложений, касающихся ограничений для неплательщиков алиментов. В частности, это касается вопросов приёма на госслужбу и выдачи кредитов.