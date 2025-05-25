В России заработал реестр злостных должников по алиментам

Общедоступный реестр злостных должников по алиментам начал работу на официальном интернет-портале Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.
С ним можно ознакомиться в разделе «Узнай о своих долгах» на главной странице сайта. В ФССП уточняли, что данные о неплательщиках будут находиться в открытом доступе до тех пор, пока они полностью не погасят задолженность.
Напомним, ранее глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов сообщил, что его ведомство прорабатывает вопрос о запрете регистрации транспортных средств для злостных должников по алиментам.
Также стало известно, что Минюст подготовил ряд предложений, касающихся ограничений для неплательщиков алиментов. В частности, это касается вопросов приёма на госслужбу и выдачи кредитов.