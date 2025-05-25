Адвокат раскрыла, почему россиянам будет страшно попасть в реестр должников

«Реестр должников по алиментам будет являться составной частью банка данных в исполнительном производстве. А значит, сведения, содержащиеся в нем, будут общедоступными. Минюст разработал ряд серьезных ограничений для злостных неплательщиков: запрет на пользование госуслугами, запрет на покупку билетов повышенной комфортности на транспорт, а также невозможность поступать на государственную службу. Кроме того, такие должники лишатся возможности брать кредиты и займы, за исключением тех, что направлены на погашение задолженности по алиментам», — объяснила адвокат Анастасия Яковлева агентству «Прайм».