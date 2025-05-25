На Южном Урале появится аквапарк

Эти проекты реализуют в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», о чем сообщили в Министерстве экономического развития РФ по итогам совещания президента с правительством.
Согласно данным ведомства, модернизация и строительство горнолыжных комплексов также запланированы в Ленинградской, Сахалинской и Челябинской областях. Кроме того, в Челябинской и Волгоградской областях появятся два круглогодичных парка. Аквапарки будут построены в 12 регионах, включая Челябинскую область.
Всего в 2025 году отобрано 197 проектов, направленных на восстановление и развитие туристической инфраструктуры. Среди них — гостиничные комплексы, горнолыжные курорты, аквапарки, круглогодичные парки развлечений и объекты культурного наследия.