На Южном Урале появится аквапарк

Согласно данным ведомства, модернизация и строительство горнолыжных комплексов также запланированы в Ленинградской, Сахалинской и Челябинской областях. Кроме того, в Челябинской и Волгоградской областях появятся два круглогодичных парка. Аквапарки будут построены в 12 регионах, включая Челябинскую область.