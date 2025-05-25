Пока пылит береза, дома посижу: в каких случаях аллергик может взять больничный

Сезон аллергии в самом разгаре. Некоторые москвичи в этом году особенно тяжело переносят этот период. Можно ли взять больничный, если из-за аллергии нет сил работать, «Вечерняя Москва» узнала у главного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельникова.
По словам медика, листок нетрудоспособности при аллергии можно получить, но только в тех случаях, когда симптомы аллергии значительно нарушают трудоспособность пациента или требуют медицинского контроля.
— Чтобы принять решение, врач оценивает сразу несколько факторов. Первый: степень тяжести аллергической реакции. При легкой форме (насморк, слезотечение, чихание) больничный обычно не дают, так как это не мешает работе, — пояснил Андрей Тяжельников.
Если у человека средняя и тяжелая форма (сильная заложенность носа, кашель, приступы удушья, крапивница, отек Квинке), то лист нетрудоспособности дают, особенно если требуется лечение.
Кроме того, уточнил врач, при обострении бронхиальной астмы в случае, если аллергия провоцирует приступы, почти всегда выдают лист нетрудоспособности. Второе, что оценивает врач, — условия работы.
— Если работа связана с пылью, химикатами, аллергенами (например, строитель, парикмахер, лаборант), врач оформит лист нетрудоспособности даже при умеренных симптомах, — рассказал Тяжельников.
Если аллерген на рабочем месте (например, цветение растений рядом с офисом), то врач может рекомендовать удаленную работу или выдать лист нетрудоспособности.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Ирина Давыдова, кандидат медицинских наук, врач частной клиники:
— Люди часто пренебрегают листом нетрудоспособности из-за того, что боятся потерять в деньгах. Либо считают, что «не брать же его из-за любого чиха». Но тут, как и всегда, работает фраза про то, что на здоровье нельзя экономить. Лучше на неделю взять перерыв, отдохнуть, заработать немного меньше, зато на первых же этапах побороть заболевание. Один такой перерыв может защитить от страшных болезней.
МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ.
Елена Бобрикова, врач-аллерголог больницы № 52, рассказала о методах профилактики аллергии.
Старайтесь, выходя на улицу, надевать:
солнцезащитные очкимедицинскую маскуголовной убор (кепку/косынку).
После прогулки важно:
протирать или стирать верхнюю одеждупромывать нос и глазаополоснуть волосы водой.
Утро — самый активный период пыления, проветривать помещение лучше вечером.
Что должно быть в аптечке у аллергика?
антигистаминныеглазные каплиспрей для промывания носаингаляторбарьерные мази.
В Госдуме предложили разрешить аллергикам брать оплачиваемый отпуск в период цветения растений, на которые у них аллергия, вне зависимости от утвержденного графика отпусков. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, как будет реализовываться эта инициатива и является ли аллергия основанием для отпуска.