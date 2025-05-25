Пока пылит береза, дома посижу: в каких случаях аллергик может взять больничный

— Люди часто пренебрегают листом нетрудоспособности из-за того, что боятся потерять в деньгах. Либо считают, что «не брать же его из-за любого чиха». Но тут, как и всегда, работает фраза про то, что на здоровье нельзя экономить. Лучше на неделю взять перерыв, отдохнуть, заработать немного меньше, зато на первых же этапах побороть заболевание. Один такой перерыв может защитить от страшных болезней.