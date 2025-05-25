Из школьной программы уберут один из предметов для 6−7 классов

В России 21 мая начался основной период сдачи Основного государственного экзамена (ОГЭ). К аттестации допускаются ученики 9-х классов. От того, сколько предметов и на какой балл они сдадут, зависит, перейдет ли школьник в старшую школу (10-й и 11-й классы) или продолжит обучение в колледже. Что изменилось в ОГЭ в 2025 году и как школьнику подготовиться к сдаче экзаменов психологически — в материале «Вечерней Москвы».