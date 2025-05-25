Из школьной программы уберут один из предметов для 6−7 классов

Министерство просвещения России сообщило, что с 1 сентября 2025 года предмет «Обществознание» будет исключен из школьной программы для учеников 6−7 классов.
В дальнейшем, с 1 сентября 2026 года, изучение обществознания останется только в 9−11 классах. В Минпросвещения объясняют это необходимостью сделать учебный план более гибким и отвечающим современным вызовам. Директор Института развития, здоровья и адаптации ребенка Елена Приступа подчеркнула важность целеполагания при введении и изменении учебных дисциплин, особенно в контексте развития метапредметных навыков.
— Эффективность вновь вводимых учебных предметов всегда обусловлена целеполаганием, то есть на какие результаты мы ориентируемся. В частности, речь идет о результатах не столько предметных, сколько метапредметных, особенного в период введения новых учебных дисциплин, — объяснила эксперт в беседе с РИА Новости.
В России 21 мая начался основной период сдачи Основного государственного экзамена (ОГЭ). К аттестации допускаются ученики 9-х классов. От того, сколько предметов и на какой балл они сдадут, зависит, перейдет ли школьник в старшую школу (10-й и 11-й классы) или продолжит обучение в колледже. Что изменилось в ОГЭ в 2025 году и как школьнику подготовиться к сдаче экзаменов психологически — в материале «Вечерней Москвы».