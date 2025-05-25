Гороскоп для всех знаков зодиака на 25 мая

Овнам стоит сдерживать эмоции, защищая свои интересы, чтобы не вызывать негативную реакцию у окружающих. Это поможет избежать конфликтов. Чем лучше вы сможете контролировать себя, тем более успешным будет день. Возможны поступления денег и выгодные сделки. Окружающие могут часто вмешиваться в ваши дела.