Глава СПЧ выступил за возвращение в российские школы переводных экзаменов

C.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в разговоре с РИА Новости сообщил, что считает целесообразным вернуть в школы переводные экзамены, чтобы дети концентрировались не только на предметах, по которым они сдают ЕГЭ.
«Это тема обсуждаемая, решение должно принимать педагогическое сообщество. Я пока лишь констатирую, что в наших многочисленных обсуждениях и в Москве, и в регионах многие выступают за возвращение экзаменов», — сказал Фадеев.
Глава СПЧ отметил, что пока открытым остается вопрос, в какой форме можно было бы вернуть эти экзамены и по каким предметам.
«Школьники концентрируются на тех предметах, по которым сдают ЕГЭ, а остальное оказывается как будто бы неважным. Вот эту важность как вернуть? Экзамены — одно из средств возвращения этой важности», — добавил он.