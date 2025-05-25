Глава СПЧ выступил за возвращение в российские школы переводных экзаменов

C.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в разговоре с РИА Новости сообщил, что считает целесообразным вернуть в школы переводные экзамены, чтобы дети концентрировались не только на предметах, по которым они сдают ЕГЭ.