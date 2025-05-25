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В аэропорту Внуково вновь введены ограничения

Аэропорт Внуково не принимает и не отправляет самолеты с 04.43 воскресенья 25 мая.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Внуково второй раз за ночь с 24 на 25 мая введены ограничения на прием и отправку воздушных рейсов. Об этом информирует пресс-служба Росавиации.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 04:43 МСК введены в аэропорту Внуково», — сказано в релизе.

Перед этим в Telegram-канале официального представителя Росавиации сообщалось, что ранее введенные в аэропорту Внуково временные ограничения были сняты в 3.20.

Ранее сообщалось, что временно ограничены полеты в аэропорту Шереметьево.

Также сообщалось, что два российских аэропорта — Домодедово и Жуковский — временно ограничили полеты вечером в субботу 24 мая.

Тем временем одиннадцать украинских БПЛА, летевших по направлению к российской столице, сбиты в ночь на воскресенье 25 мая. Об этом информировал мэр Москвы Сергей Собянин по состоянию на 2.54.

Ранее разработчик БПЛА Серей Товкач оценил тактику ВСУ при ударах беспилотниками по территории России и рассказал, что изменилось за последнее время.