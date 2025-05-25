«Раскурочило весь подъезд»: Появились кадры последствий падения обломков дрона на дом в Туле

Напомним, сегодня ночью Тула подверглась атаке беспилотников, обломки одного из них упали на жилой дом. Жители города сообщали о взрывах в некоторых районах города, объявлялась угроза атаки БПЛА. Также наблюдались проблемы с электроснабжением и перебои в работе мобильной связи.