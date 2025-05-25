Аэропорт Внуково снова закрылся

Над Россией с 20:00 по московскому времени 24 мая до полуночи 25 мая уничтожили 95 дронов ВСУ. При этом большее их количество ликвидировали над Брянской областью — 30 беспилотников. Также и в Туле ночью обломки одного из аппаратов упали на жилой дом, повредив остекление: произошли перебои в работе связи и электричества. На данный момент о пострадавших не сообщается, пишет «Царьград».