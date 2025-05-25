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«Черноморец» обратился к болельщикам после получения отказа в лицензии РПЛ

Футбольный клуб выразил благодарность РФС и РПЛ за «конструктивную позицию».

Источник: Аргументы и факты

Футбольный клуб «Черноморец» оставляет за собой право обжаловать отказ в выдаче лицензии, необходимой для участия в чемпионате Российской премьер-лиге (РПЛ) (сезон 2025/2026), следует из обращения новороссийской команды, опубликованном в её Telegram-канале.

«Оставляет за собой право обжаловать решение в Апелляционном комитете РФС (Российского футбольного союза — прим. ред.)», — сказано в заявлении, адресованном болельщикам.

Представители «Черноморца» уточнили, что решение об отказе было принято 23 мая. В клубе отметили, что команда не смогла получить лицензию РПЛ, несмотря на то, что заняла третье место в Первой лиге России по футболу.

Кроме того, в заявлении подчёркивается, что впервые за 20 лет «Черноморец» добился права участвовать в стыковых матчах. Клуб выразил благодарность РФС и РПЛ за «конструктивную позицию и желание помочь найти решение в получении лицензии».

Напомним, ранее стало известно, что «Черноморец», «СКА-Хабаровск» и подмосковные «Химки» не смогут участвовать в сезоне 2025/26 чемпионата РПЛ. Соответствующее решение приняла комиссия Российской премьер-лиге по лицензированию футбольных клубов.