Многим ребятам с 1 сентября уже не будет нужно учить «общагу» в школе

Министерство просвещения России приняло решение о сокращении программ школьного обучения для ряда классов за счет отмены обществознания. Подробнее о нововведении в беседе с РИА Новости рассказала Елена Приступа.
«…Речь идет о результатах не столько предметных, сколько метапредметных, особенного в период введения новых учебных дисциплин», — заявила Елена Приступа.
Как указали на РИА Новости, в течение следующих 2 лет пройдет отказ от преподавания обществознания ученикам младше 9 класса. Уже с 1 сентября текущего года с основами работы системы социума перестанут знакомить ребят 6 и 7 классов.
Это не единственное нововведение в российском образовании первой половины 2025 года. Ранее стало известно, что Минпросвещения сократило объем домашней работы, которую учителя могут задавать младшеклассникам.
Разгрузка детей в условиях подготовки как к единому госэкзамену, так и взрослой жизни давно является актуальной темой обсуждений. Ранее в рамках беседы с «МК» профильный нейропсихолог дала ребятам советы, как правильно готовиться к финальному школьному испытанию и не потерять себя в стрессе.