Многим ребятам с 1 сентября уже не будет нужно учить «общагу» в школе

Разгрузка детей в условиях подготовки как к единому госэкзамену, так и взрослой жизни давно является актуальной темой обсуждений. Ранее в рамках беседы с «МК» профильный нейропсихолог дала ребятам советы, как правильно готовиться к финальному школьному испытанию и не потерять себя в стрессе.