В Госдуме предупредили о мошенничестве с заменой медицинских карт

Злоумышленники нашли новый способ обмана россиян. Выдавая себя за сотрудников медучреждений, они сообщают о необходимости перевести бумажные медицинские карточки в электронный формат. Мошенники требуют назвать код из СМС и СНИЛС, чтобы получить доступ к личным кабинетам на «Госуслугах». Об этом сообщил РИА «Новости» глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.