В московском аэропорту за 3 часа дважды вводили ограничения

Около 5 утра 25 мая аэропорт «Внуково» был временно закрыт на прием и выпуск авиарейсов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 4.43 мск введены в аэропорту “Внуково”, — говорится в сообщении.
Это было уже второе за три часа введение ограничений. До этого закрывали аэропорт в 1.17 мск. Через два часа авиагавань начала работать в штатном режиме.
Ранее в Росавиации сообщали, что в аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» ввели временные ограничения на работу.