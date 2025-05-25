В КНДР арестовали троих сотрудников верфи после аварии при спуске эсминца

Три сотрудника Чхончжинской судостроительной верфи в КНДР, на которой произошла авария при спуске на воду нового эсминца, арестованы в ходе расследования инцидента. Об этом информирует агентство ЦТАК.
Сообщается, что арестованы главный инженер, начальник цеха общего монтажа корпуса и замдиректора по административным делам. Расследование углубляется, уточнили в агентстве.
Напомним, 21 мая во время церемонии спуска на воду нового эсминца в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) произошла авария, свидетелем которой стал лидер страны Ким Чен Ын. Глава КНДР назвал аварию недопустимой халатностью и потребовал восстановить корабль к июньскому пленуму ЦК партии.
Также сообщалось, что первичный осмотр, проведенный в ходе расследования, указал на отсутствие серьезных разрушений эсминца. Судно предполагается восстановить за 10 дней.