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В КНДР арестовали троих сотрудников верфи после аварии при спуске эсминца

В ходе расследования аварии эсминца, которая произошла на глазах Ким Чен Ына, арестованы три человека.

Источник: Комсомольская правда

Три сотрудника Чхончжинской судостроительной верфи в КНДР, на которой произошла авария при спуске на воду нового эсминца, арестованы в ходе расследования инцидента. Об этом информирует агентство ЦТАК.

Сообщается, что арестованы главный инженер, начальник цеха общего монтажа корпуса и замдиректора по административным делам. Расследование углубляется, уточнили в агентстве.

Напомним, 21 мая во время церемонии спуска на воду нового эсминца в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) произошла авария, свидетелем которой стал лидер страны Ким Чен Ын. Глава КНДР назвал аварию недопустимой халатностью и потребовал восстановить корабль к июньскому пленуму ЦК партии.

Также сообщалось, что первичный осмотр, проведенный в ходе расследования, указал на отсутствие серьезных разрушений эсминца. Судно предполагается восстановить за 10 дней.