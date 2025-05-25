ПростоПольза. Как избежать перерывов в водоснабжении сада или огорода. Часть 1

Все начинается с воды — будь то дачный участок или загородный дом. Основа комфорта и удобства — правильный выбор способа водоснабжения.
Мы расскажем про типы водоснабжения дачных участков и приусадебных участков. Поможет нам в этом консультант магазина ХОЗSOS, Алексей Исаев.
Раделим типы водоснабжения на две группы «Централизованное» и «Индивидуальное» водоснабжение. Сегодня речь пойдет о первой.
Централизованное водоснабжение.
Самый комфортный способ водоснабжения летнего участка — подключение к сети водоканала. С которым уже заключен договор, и по вашей весенней заявке представитель организации открывает люк колодца напротив вашего участка спускается вниз и открывает ваш вентиль. Такая схема подключения гарантирует подачу чистой прохладной воды круглые сутки.
Да, да, так бывает! И чем ближе к большому городу, тем чаще. Главное преимущество такой схемы питания — не нужен накопительный садовый бак. Не нужны никакие подкачивающие или глубинные насосы. Просто и комфортно. Но так бывает далеко не везде.
У границ мегаполиса раскинулись бескрайные СНТ, вблизи которых нет магистральных водоводов. А значит просто подключиться к ним, как в первом случае, невозможно.
Артезианская вода.
Чаще всего дачные посёлки массово питаются именно этой водой. Садовые товарищества бурят скважины и, «по расписанию», раздают воду дачникам.
Вода нужна для полива. Летний душ, и рукомойник так же необходимо наполнить водой. И делать это нужно «по расписанию» подачи воды. Не тогда, когда нам удобно, нет, а «по расписанию».
Часто это просто неудобно, ведь приходится приносить в жертву другие дела — чтобы примчаться на дачу и набрать воду «по расписанию».
Наличие бака для воды на Вашем участке упрощает этот процесс. Ведь можно заранее открыть кран, и вода наполнит бак без нашего присутствия. Приехав на свой участок можно работать с этой водой.
Каждый дачник, у которого нет круглосуточной подачи воды, знает — бак незаменимый помощник. Баки раньше были стальные. Главный недостаток такого бака тот что он подвержен коррозии, ржавеет и протекает.
Такой бак недолговечен. Теперь же всё чаще баки — это пластиковые ёмкости, разумеется нержавеющие, долговечные.
Да и врезку в такой бак можно сделать самостоятельно. В любом месте — обычной дрелью или шуруповёртом, хоть с четырёх сторон одновременно.
Очевидно, пластиковый бак удобнее эксплуатировать. И чем больше его ёмкость — тем лучше.
Пластиковые баки для накопления воды на даче отличаются по форме, объёму, назначению и конструкции. Вот основные разновидности, которые встречаются чаще всего:
По форме.
Горизонтальные баки — устойчивы и удобны для размещения непосредственно на земле или под навесом.
Вертикальные баки экономят площадь, занимают мало места, что особенно важно на небольших участках.
Плоские (прямоугольные) баки прекрасно подходят для установки вдоль стен или в узких пространствах.
По объёму.
Малолитражные баки (10−100 литров) подойдут для полива комнатных растений или небольшого огорода.
Средние (100−500 литров) — оптимальны для полива сада, сбора дождевой воды.
Крупные (500−5000 литров и более) — используются для создания автономного запаса воды для дома или большого сада.
По назначению.
Для питьевой воды — изготавливаются из пищевого пластика, безопасного для здоровья (чаще всего такая информация указана производителем).
Для технической воды — предназначены для полива, сбора дождевой или колодезной воды.
Дождесборники — специальные баки с крышкой, фильтрами и возможностью подключения к водостокам для сбора дождя.
По конструкции.
Открытые баки — удобны для быстрого доступа к воде, но менее защищены от мусора и насекомых.
Закрытые (с крышкой) — предотвращают попадание грязи и защищают воду от солнечных лучей.
С краном или сливом — позволяют легко набирать воду или подключать шланг.
Модульные (секционные) — дают возможность увеличивать объём, соединяя несколько баков между собой.
По способу установки.
Наземные — устанавливаются прямо на поверхность участка.
Подземные — частично или полностью заглубляются в землю, что позволяет использовать их даже зимой (вода медленнее замерзает).
По материалу.
Полиэтиленовые (ПНД, ПВД) — наиболее распространённые, устойчивы к ультрафиолету и перепадам температуры.
Полипропиленовые — встречаются реже, отличаются повышенной прочностью.
На что обратить стоит обратить внимание при выборе бака? На объём — исходя из ваших потребностей и размеров участка. Прочность и толщина стенок — залог долговечности бака.
Материал — для питьевой воды обязательно выбирайте пищевой пластик.
Важна возможность подключения дополнительных аксессуаров: шлангов, насосов и фильтров.
Добавим, что централизованная схема может питаться не только артезианской водой. Если гидрогеологические условия в течении всего тёплого сезона стабильны, то есть уровень грунтовых вод до осени не сильно снижается, тогда скважины можно устраивать неглубокие и брать из них грунтовые воды. Устройство и обслуживание таких скважин проще и дешевле.
Очень часто садовые товарищества запитывают дачные сети водой из прудов, прямо с берега, прогоняя воду через фильтр грубой очистки, и так же по заранее составленному расписанию подают воду на участки.
Вспомнил интересный случай. Лет двадцать назад я познакомился с дачниками, участок которых был нижу уреза воды дачного пруда (уточню, пруд был выше насыпи обволоки пруда), и хозяин мне любезно показал, как он прокопал маленькую траншейку на одну трубу ведущую к этом пруду. Вода на участок поступала у него самотёком прямо из пруда и в любое удобное для них время.
Скорее этот случай — редкое исключение из общего правила, обусловленное двумя факторами, а именно: рельеф местности позволял забирать воду самотёком; непосредственная близость к пруду. Этот хоть и редкий случай, однако полностью является «индивидуальным типом водоснабжения дачного участка». Кстати, следующий раздел нашего обзора так и называется.
Продолжение следует…
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