ПростоПольза. Как избежать перерывов в водоснабжении сада или огорода. Часть 1

Да, да, так бывает! И чем ближе к большому городу, тем чаще. Главное преимущество такой схемы питания — не нужен накопительный садовый бак. Не нужны никакие подкачивающие или глубинные насосы. Просто и комфортно. Но так бывает далеко не везде.