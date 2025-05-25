Поставщик некачественной продукции в армию России полностью возместил ущерб

Согласно судебным документам, расследование уголовного дела в отношении Пыльского почти завершено. Сейчас военный прокурор должен утвердить материалы, после чего обвинительное заключение передадут в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, защита ходатайствовала об изменении меры пресечения для Владислава Пыльского на более мягкую в связи с полным возмещением ущерба и невозможности обвиняемого повлиять на ход следствия. Тем не менее, московский суд оставил мужчину под стражей. Пыльскому инкриминируется мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы. В случае признания вины ему грозит до 10-ти лет лишения свободы, крупный штраф и ограничение свободы уже после освобождения.