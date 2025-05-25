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Поставщик некачественной продукции в армию России полностью возместил ущерб

Глава ООО «Сибирская навигационная компания» Владислав Пыльский, обвиняемый в поставках некачественной продукции в ряды российской армии, полностью компенсировал миллионный ущерб. Об этом говорится в материалах суда и данных Следственного комитета РФ.

В суде заявили, что Пыльский полностью компенсировал ущерб по делу.

Глава ООО «Сибирская навигационная компания» Владислав Пыльский, обвиняемый в поставках некачественной продукции в ряды российской армии, полностью компенсировал миллионный ущерб. Об этом говорится в материалах суда и данных Следственного комитета РФ.

«Причиненный ущерб государству от мошеннических действий Пыльского следствие ранее оценило в 164 миллиона рублей», — заявили в СК РФ. Информацию передает РИА Новости.

Согласно судебным документам, расследование уголовного дела в отношении Пыльского почти завершено. Сейчас военный прокурор должен утвердить материалы, после чего обвинительное заключение передадут в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, защита ходатайствовала об изменении меры пресечения для Владислава Пыльского на более мягкую в связи с полным возмещением ущерба и невозможности обвиняемого повлиять на ход следствия. Тем не менее, московский суд оставил мужчину под стражей. Пыльскому инкриминируется мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы. В случае признания вины ему грозит до 10-ти лет лишения свободы, крупный штраф и ограничение свободы уже после освобождения.

По версии следствия, в 2022 году предприниматель совместно с соучастниками поставил военную продукции в ряды ВС РФ, однако она не соответствовала установленным стандартам. В результате он нанес ущерб государству на сумму 164 млн рублей. Его задержали вскоре после возбуждения уголовного дела, передает «Царьград».