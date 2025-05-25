Квартира за 300 млн: кому оставил наследство хореограф Григорович

«Цены на квартиры в этом доме от 1 до 2 млн за кв.м в зависимости от расположения и ремонта. Площадь квартиры, 177 квадратов, ликвидная. Получается, она будет стоить от 200 до 300 миллионов рублей, или немного дороже», — объяснил корреспонденту aif.ru риэлтор Герман Борисов.