Квартира за 300 млн: кому оставил наследство хореограф Григорович

В Москве на этой неделе простились с именитым балетмейстером и хореографом Юрием Григоровичем, который умер на 99 году жизни. Его прах будет покоиться на Новодевичьем кладбище рядом с супругой — балериной Наталией Бессмертновой.
Прямых наследников у Григоровича не было. Кому досталось его многомиллионное состояние, выяснил корреспондент aif.ru.
Что оставил Григорович наследникам?
В 1970-х балетмейстер Большого театра Юрий Григорович получил от властей жилье в центре Москвы. Для этого в доходном доме страхового общества «Россия» на Сретенском бульваре, который был построен в начале XX века, расселили жильцов коммуналки. Григорович стал обладателем квартиры площадью 177 квадратных метров с потолками высотой до четырех метров.
«Цены на квартиры в этом доме от 1 до 2 млн за кв.м в зависимости от расположения и ремонта. Площадь квартиры, 177 квадратов, ликвидная. Получается, она будет стоить от 200 до 300 миллионов рублей, или немного дороже», — объяснил корреспонденту aif.ru риэлтор Герман Борисов.
Помимо квартиры в историческом центре Москвы речь может идти об авторских правах на творческое наследие Григоровича, постановки балетов которого вошли в золотой фонд мирового балетного искусства. Авторские отчисления могут исчисляться десятками миллионов рублей.
Однако тут следует учитывать, что постановки Григоровича, созданные в период его работы в Большом театре, являются служебными, поэтому исключительные права на их использование принадлежат Большому театру. В конце 90-х возник конфликт из-за авторских отчислений Григоровичу, который был улажен. Как будет решаться вопрос с творческим наследием балетмейстера, неизвестно.
Кто получит многомиллионное наследство балетмейстера?
У легендарного балетмейстера Юрия Григоровича не осталось прямых наследников первой очереди. В этом случае, как рассказал юрист Александр Хаминский, на наследство могут претендовать братья, сестры и их дети — племянники хореографа.
«Если нет наследников первой очереди, то наследуют второй, третьей и так далее. Есть такое понятие, как наследование по праву представления. Если был единственный племянник, то получит он или его наследники», — объяснил юрист.
Как стало известно, у Григоровича был единственный племянник, сын Сестры Ирины Николай. Он не имеет отношения к балету, но многие годы поддерживал и заботился о знаменитом родственнике. По некоторым данным, именно на Николая Григорович оставил завещание.
Хаминский отметил, что при наличии завещания, остальные основания для получения наследства отпадают, кроме тех лиц, которые находились на иждивении у наследодателя.
Ранее сообщалось, что последние годы Григорович провел в санатории в подмосковной «Барвихе». Он предпочитал уединенный образ жизни, доступ к нему имел немногочисленный круг избранных.