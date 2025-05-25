Стримеру грозит тюрьма за плевки в георгиевскую ленту

В отношении неназванного российского стримера завели уголовное дело за оскорбление символов воинской славы. Об этом со ссылкой на правоохранительные источники сообщает РИА Новости.
Силовики обнаружили оскверняющие видео на видеохостинге YouTube. На кадрах видно, как мужчина неоднократно плюнул на георгиевскую ленту.
Сделал он это во время прямого эфира. Сообщается, что инцидент произошел накануне празднования 80-летия Великой Победы.
Теперь на стримера завели уголовное дело по статье 354.1 УК РФ. За подобные деяния россиянин может получить штраф до 3 миллионов рублей или отправиться в колонию на срок до трех лет.
Ранее «МК» писал, что в Новосибирске суд рассмотрит уголовное дело против 32-летней женщины, обвиняемой в осквернении воинских символов. По версии следствия, она легла в чашу Вечного огня и прикурила от него сигарету на Монументе Славы, посвященном подвигу сибиряков в Великой Отечественной войне.