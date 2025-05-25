Из программы шестых-седьмых классов школ исключат обществознание

Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ утвердило нормы времени на выполнение домашнего задания для учеников начальной школы. Чиновники от образования решили, что первоклассники должны тратить на выполнение домашнего задания один час, во втором и третьем — 1,5 часа, а в четвёртом — уже два часа.