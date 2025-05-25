Из программы шестых-седьмых классов школ исключат обществознание

Обществознание больше не будут изучать в 6−7 классах российских школ. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минпросвещения РФ.
Сообщается, что обществознание будут изучать только в старших классах, причем изменения введут постепенно в течение двух лет.
«С 1 сентября 2025 года обществознание останется для учеников 8−11-х классов, с 1 сентября 2026 года обществознание будет преподаваться для 9−11-х классов», — сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ утвердило нормы времени на выполнение домашнего задания для учеников начальной школы. Чиновники от образования решили, что первоклассники должны тратить на выполнение домашнего задания один час, во втором и третьем — 1,5 часа, а в четвёртом — уже два часа.
Кроме того, в школах России введут единое расписание уроков. Как будет реализована инициатива, читайте здесь на KP.RU.
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