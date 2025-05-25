После уничтожения «Вираж ПВО» на Украине удары ВС РФ стали эффективнее

Российские атаки по целям на Украине с каждым разом становятся все более эффективными и технологически совершенными. Об этом aif.ru заявил основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
«Каждая новая атака по своим тактическим или техническим нюансам отличается от предыдущей. Даже на малую долю, но она совершеннее. Развитие технологий и тактики происходит каждый день», — подчеркнул специалист.
По его словам, теперь атаки российских сил значительно эффективнее благодаря уничтожению ключевой системы ПВО противника.
«Мы уничтожили систему “Вираж ПВО”, и противник остался слеп на один глаз. Объектовая защита держится лишь за счет американских комплексов “Патриот”. Наши беспилотники стали более совершенными, что позволяет наносить удары с высокой точностью», — объяснил эксперт.
Он также добавил, что именно благодаря этим инновациям каждая новая атака приносит ощутимые результаты.
«Если украинские СМИ пишут, что атака была — значит она была эффективной. Наши удары совершенствуются с каждым разом, и это уже заметно», — заключил он.
Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что российские силы при нанесении ударов по объектам в Одессе использовали новые типы беспилотных летательных аппаратов.